Представитель ФРС Эванс: высока вероятность повышения в мае ставки по федеральным фондам на 50 б.п.
МОСКВА, 12 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в понедельник, что на майском заседании центрального банка США возможно агрессивное повышение ключевой ставки.
Повышение ставки на 50 базисных пунктов на заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, намеченном на 3-4 мая, "очевидно, заслуживает рассмотрения и весьма вероятно", сказал он. ФРС к концу года намерена повысить ставку, которая по-прежнему находится на очень низком уровне, до нейтрального диапазона, составляющего 2,25%-2,50%.
В настоящее время Эванс является членом Комитета по операциям на открытом рынке без права голоса. Его выступление состоялось в понедельник в Детройте.
Столкнувшись с самой высокой инфляцией за 40 лет, ФРС, как широко ожидается, будет торопиться с дальнейшим повышением ключевой ставки более высокими темпами после того, как она начала цикл повышения в прошлом месяце. Многие руководители ФРС подают сигналы о том, что в этом году ставка моет быть повышена на половину процентного пункта один или несколько раз.
По его словам, было бы идеально повышение ставки по федеральным фондам до нейтрального уровня в диапазоне 0,25%-0,50%. Затем руководители могут взять паузу и посмотреть, будет ли инфляция замедляться, сказал он, добавив, что потребуется некоторое время, чтобы ценовое давление ослабло.
Эванс не думает, что повышение ставки ФРС приведет к рецессии. "Существует хорошая вероятность того, что мы увидим дальнейший рост в течение следующих нескольких лет", и рынок труда, вероятно, также будет сохранять силу, сказал он.
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