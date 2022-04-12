МОСКВА, 12 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в понедельник, что на майском заседании центрального банка США возможно агрессивное повышение ключевой ставки. Фондовые индексы США снижаются на опасениях ужесточения политики ФРС

Повышение ставки на 50 базисных пунктов на заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, намеченном на 3-4 мая, "очевидно, заслуживает рассмотрения и весьма вероятно", сказал он. ФРС к концу года намерена повысить ставку, которая по-прежнему находится на очень низком уровне, до нейтрального диапазона, составляющего 2,25%-2,50%.

В настоящее время Эванс является членом Комитета по операциям на открытом рынке без права голоса. Его выступление состоялось в понедельник в Детройте.

Столкнувшись с самой высокой инфляцией за 40 лет, ФРС, как широко ожидается, будет торопиться с дальнейшим повышением ключевой ставки более высокими темпами после того, как она начала цикл повышения в прошлом месяце. Многие руководители ФРС подают сигналы о том, что в этом году ставка моет быть повышена на половину процентного пункта один или несколько раз.

По его словам, было бы идеально повышение ставки по федеральным фондам до нейтрального уровня в диапазоне 0,25%-0,50%. Затем руководители могут взять паузу и посмотреть, будет ли инфляция замедляться, сказал он, добавив, что потребуется некоторое время, чтобы ценовое давление ослабло.

Эванс не думает, что повышение ставки ФРС приведет к рецессии. "Существует хорошая вероятность того, что мы увидим дальнейший рост в течение следующих нескольких лет", и рынок труда, вероятно, также будет сохранять силу, сказал он.

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