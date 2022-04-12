МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Разумным способом размещения россиянами средств в текущей ситуации являются вклады и сберегательные счета в рублях, а также облигации крупнейших российских компаний, заявил в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков. Банкир посоветовал, в каких валютах хранить сбережения в условиях санкций

"В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двузначных ставок. В качестве инструмента сбережений еще можно рассмотреть приобретение облигаций крупнейших российских корпоративных эмитентов", — считает Поляков.

Он также рекомендовал придерживаться диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений, особенно в периоды динамичных изменений на финансовых рынках.

По данным ЦБ, объем средств россиян в российских банках в феврале снизился на 3,5%, или на 1,2 триллиона рублей, и составил по итогам месяца 33,5 триллиона рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru во вторник в 10.00 мск.