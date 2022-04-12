МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Казахстана оказывает содействие попавшим под санкции дочерним банкам российских финансовых институтов в обслуживании их клиентов, сообщил глава ведомства Галымжан Пирматов. Обнародованы данные об ускорении роста экономики Казахстана

Выступая во вторник на заседании правительства республики, глава Нацбанка сообщил, что расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам.

"Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения", — заявил глава Нацбанка.

При этом он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.

В Казахстане работают дочерние банки российских Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.