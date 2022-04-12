МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Внедрение модернизированных бумажных рублей не должно вызвать трудностей у банков и бизнеса благодаря преемственности между старыми и новыми банкнотами, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. В Гознаке рассказали о преимуществах новых рублевых банкнот

Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 и 50 рублей — в 2025 году.

"Это не должно вызвать никаких затруднений. Такой процесс отработан еще на банкнотах 200 и 2000 рублей. В этом смысле будет преемственность между этими банкнотами и той банкнотой, которая создается. Поэтому никаких принципиальных трудностей это вызвать не должно", — сказал Трачук.

По его словам, процесс внедрения новых рублей будет выглядеть следующим образом: сначала Банк России объявит о том, что такие банкноты выходят в обращение; затем экземпляры новой банкноты будут переданы для тестирования всем, кто вовлечен в настройку банкоматов, вендинговых машин и прочего оборудования, участвующего в денежном обращении. В течение нескольких месяцев будет проходить адаптация этого оборудования, и только после этого банкноты поступят в обращение.