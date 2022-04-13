МОСКВА, 13 апр — Dow Jones/ПАЙМ. Федеральная резервная система США может столкнуться с более устойчивым инфляционным давлением, что, в свою очередь, может означать, что процентные ставки будут выше, чем в последние годы. Об этом во вторник заявил президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. В ФРС предупредили о возможном повышении ставки по федеральным фондам

"Существует несколько причин считать, что мы можем столкнуться с дополнительными препятствиями на пути сдерживания инфляции" – говорится в тексте речи Баркина.

"Нам может потребоваться действовать в контексте более сильного инфляционного давления в среднесрочной перспективе, нежели мы испытывали" в период охлаждения инфляции в последние десятилетия, сказал он.

В настоящее время Баркин не имеет права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке. По его словам, потенциальное изменение инфляционного режима может повлиять на денежно-кредитную политику, хотя целевой уровень инфляции ФРС по-прежнему будет составлять 2%, а центральный банк все еще сможет его достичь.

Перед лицом более устойчивого инфляционного давления "усилия ФРС, направленные на стабилизацию инфляционных ожиданий, могут потребовать периодов более сильного ужесточения денежно-кредитной политики, чем это было свойственно нам в последнее время", сказал Баркин.

Он отметил, что попытки ФРС охладить инфляцию могут подтолкнуть вверх безработицу.

В долгосрочной перспективе высокая инфляция может быть следствием нескольких факторов, в том числе – отказа от глобализированных цепочек поставок, изменениях в демографии, которые снизят число доступных работников, геополитических событий и проблем, связанных с государственными расходами, сказал Баркин.

Что касается краткосрочной перспективы, то он выразил свою поддержку попыткам ФРС снизить инфляцию с помощью повышения процентных ставок.

"На фоне устойчивой и все более широкомасштабной инфляции, мы с ясностью видим, что пришло время нормализировать нашу денежно-кредитную политику, – сказал Баркин. – Насколько именно нам придется повысить ставки, будет понятно лишь когда мы приблизимся к нашей цели, но будьте уверены, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы справиться с нынешним скачком инфляции. И это не обязательно потребует жесткой посадки (для экономики)".

Баркин добавил, что с оптимизмом оценивает текущее состояние экономики США, указав на сильный рынок труда и уверенный спрос.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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