МОСКВА, 13 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Центральный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, ускорив сворачивание денежно-кредитного стимулирования эпохи пандемии после того, как инфляция подскочила до многолетнего максимума. ЦБ может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях

Это было четвертое подряд повышение ставки Резервным банком Новой Зеландии после повышения на 25 базисных пунктов на каждом заседании в октябре, ноябре и феврале. Повышение в среду подняло процентную ставку до 1,5% с 1,0%.

"Скорое движение официальной процентной ставки к более нейтральному снизит риски роста инфляционных ожиданий", — заявили в РБНЗ.

"Более масштабный шаг в настоящее время также обеспечивает большую гибкость политики в свете крайне неопределенной глобальной экономической ситуации", — говорится в заявлении центробанка.

Ранее РБНЗ помог подстегнуть инфляцию с помощью масштабных мер стимулирования во время пандемии Covid-19, теперь же пытается предотвратить закрепление быстрого роста цен на потребительские товары.

Но это также чревато резким замедлением экономики, которая уже сталкивается с сдерживающими факторами из-за слабого доверия компаний и потребителей, карантинной политики Китая и военной операции России на Украине.

Центральные банки во многих других странах также сталкиваются с аналогичными проблемами после быстрого увеличения предложения фиатных денег в ответ на первую глобальную пандемию с 1968 года. Власти ожидали, что введенные ими карантинные меры резко снизят спрос и доходы, хотя это часто и смягчалось мерами государственной поддержки, в то время как глобальные перебои в производстве и отгрузках способствовали созданию нового инфляционного импульса.

РБНЗ снизил свою ключевую ставку до рекордно низкого уровня в 0,25% в начале пандемии, и наряду с увеличением государственных расходов, равных 20% валового внутреннего продукта Новой Зеландии, и глобальными сбоями в цепочке поставок, подтолкнул уровень инфляции в стране к самому высокому уровню за три десятилетия.

Последний набор всесторонних прогнозов РБНЗ в феврале предполагал, что к концу 2023 года процентная ставка достигнет примерно 3,3%. РБНЗ представит новые прогнозы на своем заседании 25 мая.

Экономисты ANZ, одного из крупнейших банков Новой Зеландии, призвали к повышению ставки на 50 базисных пунктов на заседаниях РБНЗ в апреле и мае. Рынки процентных ставок учитывали высокую вероятность повышения на 50 базисных пунктов в среду.

Потребительские цены в Новой Зеландии подскочили на 5,9% по сравнению с прошлым годом в октябре-декабре прошлого года, ускорившись с 4,9% в предыдущем квартале. Центральный банк стремится удерживать инфляцию в диапазоне от 1,0% до 3,0% в среднесрочной перспективе.

— Автор Stephen Wright, stephen.wright@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ