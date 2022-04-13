Резервный банк Новой Зеландии решил повысить официальную процентную ставку на 50 б.п. - до 1,50%
МОСКВА, 13 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Центральный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, ускорив сворачивание денежно-кредитного стимулирования эпохи пандемии после того, как инфляция подскочила до многолетнего максимума.
Это было четвертое подряд повышение ставки Резервным банком Новой Зеландии после повышения на 25 базисных пунктов на каждом заседании в октябре, ноябре и феврале. Повышение в среду подняло процентную ставку до 1,5% с 1,0%.
"Скорое движение официальной процентной ставки к более нейтральному снизит риски роста инфляционных ожиданий", — заявили в РБНЗ.
"Более масштабный шаг в настоящее время также обеспечивает большую гибкость политики в свете крайне неопределенной глобальной экономической ситуации", — говорится в заявлении центробанка.
Ранее РБНЗ помог подстегнуть инфляцию с помощью масштабных мер стимулирования во время пандемии Covid-19, теперь же пытается предотвратить закрепление быстрого роста цен на потребительские товары.
Но это также чревато резким замедлением экономики, которая уже сталкивается с сдерживающими факторами из-за слабого доверия компаний и потребителей, карантинной политики Китая и военной операции России на Украине.
Центральные банки во многих других странах также сталкиваются с аналогичными проблемами после быстрого увеличения предложения фиатных денег в ответ на первую глобальную пандемию с 1968 года. Власти ожидали, что введенные ими карантинные меры резко снизят спрос и доходы, хотя это часто и смягчалось мерами государственной поддержки, в то время как глобальные перебои в производстве и отгрузках способствовали созданию нового инфляционного импульса.
РБНЗ снизил свою ключевую ставку до рекордно низкого уровня в 0,25% в начале пандемии, и наряду с увеличением государственных расходов, равных 20% валового внутреннего продукта Новой Зеландии, и глобальными сбоями в цепочке поставок, подтолкнул уровень инфляции в стране к самому высокому уровню за три десятилетия.
Последний набор всесторонних прогнозов РБНЗ в феврале предполагал, что к концу 2023 года процентная ставка достигнет примерно 3,3%. РБНЗ представит новые прогнозы на своем заседании 25 мая.
Экономисты ANZ, одного из крупнейших банков Новой Зеландии, призвали к повышению ставки на 50 базисных пунктов на заседаниях РБНЗ в апреле и мае. Рынки процентных ставок учитывали высокую вероятность повышения на 50 базисных пунктов в среду.
Потребительские цены в Новой Зеландии подскочили на 5,9% по сравнению с прошлым годом в октябре-декабре прошлого года, ускорившись с 4,9% в предыдущем квартале. Центральный банк стремится удерживать инфляцию в диапазоне от 1,0% до 3,0% в среднесрочной перспективе.
— Автор Stephen Wright, stephen.wright@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/banks/20220413/836653744.html