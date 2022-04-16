МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России.
Россиянам с 1 марта запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка.
"Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках", — пояснил регулятор.
ЦБ также отметил, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.
https://1prime.ru/banks/20220416/836681193.html
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