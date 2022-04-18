МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российская банковская система твердо стоит на ногах и способна выдерживать удары, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме

Вклады в банках РФ выросли в первой декаде апреля на 1,6% благодаря повышению ключевой ставки, а вслед за этим повышению ставок в банках, отметила она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.