МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Сбербанк с понедельника повысил ставку по накопительным счетам впервые с осени 2020 года — до 10% с традиционных 3% годовых. Об этом сообщает сам банк. Набиуллина рассказала, сколько времени займет перестройка экономики

"Сбер установил ставку 10% годовых по "Накопительным счетам", которые открываются с 18 апреля", — говорится в сообщении. Банк запустил такой продукт в октябре 2020 года и с тех пор держал ставку неизменной на уровне 3%.

Накопительные счета являются "гибкой" альтернативой вкладам: можно пополнять и снимать любую сумму денег в любое время, однако обычно требуется поддерживать какой-то фиксированный остаток для получения максимальных процентов. Так, в Сбербанке на накопительном счёте нужно хранить не менее 3000 рублей, иначе ставка будет составлять 0,01%. При этом проценты по счету начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счёте в течение месяца, не превышающий одного миллиона рублей. Если накопления превысят этот порог, то на сумму сверх миллиона ставка также составит 0,01%.

Ставка по счетам открытым до 17 апреля включительно с минимальным остатком 3000 рублей и выше останется на прежнем уровне — 3%, уточняется в сообщении банка.