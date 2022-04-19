МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Число поддельных сайтов российских финансовых организаций, в том числе банков, с конца февраля снизилось почти в четыре раза по сравнению с началом года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Центробанк планирует донастроить механизм валютного контроля

"В период с 24 февраля по настоящее время Банк России отмечает снижение активности мошенников по использованию поддельных сайтов финансовых организаций, в том числе банков. Так, с начала этого года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку 917 мошеннических ресурсов, в период с 24 февраля по 15 апреля — 234 ресурса", — говорится в сообщении.

В конце марта руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала РИА Новости о схеме краж денег с помощью поддельных сайтов банков. Средняя сумма похищенных средств у одной жертвы составляла от 150 до 500 тысяч рублей.

Эксперт рассказала о случаях, когда пользователи входили в личные кабинеты банков не через приложение, а через сайт, "выпавший первым в поисковой выдаче Google", и он оказывался поддельным. Так, злоумышленники получали доступ к личным кабинетам клиентов банков и с помощью СБП оплачивали свои покупки и услуги, а также переводили крупные суммы на счета дропперов — подставных лиц, через которых обналичиваются украденные у граждан деньги.