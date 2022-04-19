Силуанов заявил о восстановлении доверия россиян к банкам
ДОВЕРИЕ К БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ ВЕРНУЛОСЬ, ПОЧТИ 90% ВКЛАДОВ ВЕРНУЛОСЬ В БАНКИ — СИЛУАНОВ
https://1prime.ru/banks/20220419/836701667.html
Курсы валют
Решетников назвал обоснованным текущий курс рубля
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
"Газпром" не забронировал мощности "Ямал-Европы" на май
Налоги
Сборы налогов с богатых россиян выросли почти втрое в начале года
Экономика в период санкций
Минэкономики сообщило о восстановлении запасов в магазинах
Газовый вентиль
В Британии призвали власти предотвратить "кризис топливной нищеты"
Дедолларизация
СМИ: газовая валюта теснит доллар на российском рынке
Глобальный энергокризис
В Латвии объявили энергетический кризис в поставках нефтепродуктов
Авто
Производитель Peugeot и Opel приостановит выпуск автомобилей в России
Торги
Российский рынок акций ускоряет падение до 4%
ДОВЕРИЕ К БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РФ ВЕРНУЛОСЬ, ПОЧТИ 90% ВКЛАДОВ ВЕРНУЛОСЬ В БАНКИ — СИЛУАНОВ
https://1prime.ru/banks/20220419/836701667.html
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