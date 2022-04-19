МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) назначило своего спецпредставителя в компанию VTB Bank Europe SE, дочернее предприятие российского ВТБ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное управление финансового надзора назначило 19 апреля 2022 года специального представителя в VTB Bank (Europe) SE с полномочиями управляющего директора. Он будет совместно с единственным остающимся членом правления работать над возвращением к нормальному ведению дел VTB Bank (Europe) SE", — говорится в сообщении.

Как отмечает BaFin, эта мера поможет банку соответствовать требованию закона о минимальном числе менеджеров в кредитном учреждении. По закону требуется, чтобы их было минимум два.

Агентство Блумберг в конце марта написало со ссылкой на источники, что ВТБ после введения в его отношении санкций со стороны Запада выставил на продажу свое европейское подразделение VTB Bank Europe.

VTB Bank Europe входит в группу ВТБ и оказывает широкий спектр услуг в сфере корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, уделяя приоритетное внимание развитию торговых отношений между Европой и Россией. Головной офис банка находится во Франкфурте-на-Майне.