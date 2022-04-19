МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банк России определил перечень информации, которую брокеры, управляющие компании, страховщики, НПФ, а также биржи вправе не раскрывать до 31 декабря 2022 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

"Определить, что некредитные финансовые организации вправе не раскрывать до 31.12.2022 следующую информацию", — сказано в сообщении ЦБ.

"Определить, что некредитные финансовые организации вправе не раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, консолидированную финансовую отчетность и аудиторское заключение по ним, расчет собственных средств, годовые отчеты, … подлежащие раскрытию начиная с 01.01.2022", — отмечается там же.

ЧТО РАЗРЕШИЛ ЦБ

В частности, можно не раскрывать информацию о существенных судебных спорах профучастника, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в сообщении ЦБ.

Также речь идет о перечне участников торгов (участников клиринга), с которыми у профучастника заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов; о перечне клиринговых организаций; а также об информации о приостановлении допуска профучастника к организованным торгам, клиринговому обслуживанию (для профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся брокерами и управляющими) и ряде другой информации.

Для управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ЦБ РФ разрешил не публиковать информацию о составе акционеров (участников) управляющей компании и об их долях в капитале, а также об аффилированных лицах управляющей компании; информацию о юрлицах, с которыми УК заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества действий, необходимых для управления, и сделок.

НПФ также вправе не раскрывать информацию о составе инвестпортфеля по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов НПФ.

Страховщикам можно не раскрывать состав членов общества взаимного страхования.

БИРЖИ ТОЖЕ МОГУТ НЕ РАСКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

ЦБ определил, что биржи вправе не раскрывать информацию, позволяющую установить лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством и различными объединениями.

Также биржам можно не раскрывать сведения о существенных условиях договора с маркет-мейкером (об изменении существенных условий, о досрочном прекращении договора с маркет-мейкером).

Кроме того, можно не публиковать "информацию о стоимостном объеме договоров с торгуемыми инструментами (суммарно по производным финансовым инструментам, валюте, товарам, а также раздельно по видам торгуемых инструментов), заключенных в интересах клиентов участников торговли (раздельно по физическим и юридическим лицам)".

"Определить, что настоящее решение совета директоров Банка России не отменяет установленные федеральными законами или нормативными актами Банка России обязанности направления в Банк России и иным лицам некредитными финансовыми организациями определенной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего решения совета директоров Банка России", — заключается там же.