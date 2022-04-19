МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банк России запретил кредитным организациям до октября публиковать промежуточные и годовые отчетности, в также некоторую информацию по рискам и капиталу, говорится в сообщении регулятора. Центробанк определил перечень информации, которую НФО могут не раскрывать

"Кредитные организации (головные кредитные организации банковских групп), начиная с отчетности за 31 декабря 2021 года и информации по состоянию на 1 января 2022 года и заканчивая отчетностью за 30 сентября 2022 года и информацией по состоянию на 1 октября 2022 года, не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах… годовую (промежуточную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение по ней", — пишет ЦБ.

Также банки не будут раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет капитала банковской группы или отдельной организации.

ЦБ в начале марта уже вводил ограничения по публикации отчетностей. Тогда регулятор сообщил, что с февраля банки для снижения рисков, связанных с введенными западными странами санкциями, могут не публиковать отчетность по российским стандартам.