МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банк России запретил кредитным организациям до октября публиковать промежуточные и годовые отчетности, в также некоторую информацию по рискам и капиталу, говорится в сообщении регулятора.
"Кредитные организации (головные кредитные организации банковских групп), начиная с отчетности за 31 декабря 2021 года и информации по состоянию на 1 января 2022 года и заканчивая отчетностью за 30 сентября 2022 года и информацией по состоянию на 1 октября 2022 года, не раскрывают на общедоступных информационных ресурсах… годовую (промежуточную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение по ней", — пишет ЦБ.
Также банки не будут раскрывать информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет капитала банковской группы или отдельной организации.
ЦБ в начале марта уже вводил ограничения по публикации отчетностей. Тогда регулятор сообщил, что с февраля банки для снижения рисков, связанных с введенными западными странами санкциями, могут не публиковать отчетность по российским стандартам.
https://1prime.ru/banks/20220419/836704854.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.