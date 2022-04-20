МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ситуация в банковском секторе России в марте значительно стабилизировалась по сравнению с последней неделей февраля. Об этом сообщается говорится в материалах ЦБ РФ.

Банк России в документе о развитии банковского сектора второй месяц не раскрывает финансовый результат отрасли. При этом ранее в марте регулятор сообщил, что такая ситуация продлится до октября — в настоящее время банкам запрещено публиковать промежуточные и годовые отчетности.

"В марте ситуация в российском банковском секторе значительно стабилизировалась по сравнению с последней неделей февраля. Рублевые вклады населения выросли, отток валютных к концу месяца существенно замедлился, а в начале апреля даже наблюдался их небольшой рост. Значительно выросли госсредства", — пишет регулятор.

В результате потребность банков в дополнительной ликвидности снизилась, что дало им возможность погасить существенную часть обязательств перед ЦБ, добавил регулятор.

Отмечается, что на 31 марта 2021 года в России действовали 365 кредитных организаций, из которых 331 является банком. В марте не было ни одного отзыва и аннулирования лицензии и при этом впервые за три года была выдана универсальная лицензия новому банку.