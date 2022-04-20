МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ВТБ осуществил 15 апреля выплату процентов по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях. Об этом сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

Он рассказал, что выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, то есть это не вечный, а срочный долг в долларах США. Это один из четырех наших выпусков еврооблигаций, сделанных до 2014 года: три из них были сделаны в долларах и один — в швейцарских франках. Их выпуск осуществлялся зарубежными эмитентами, которые находятся либо в Люксембурге, либо в Ирландии.

Пьянов отметил, что банк оплатил этот процентный платеж в рублях двумя траншами, один — на сумму 27 миллионов долларов получили резиденты РФ, либо резиденты дружественных стран. Оставшиеся 25 миллионов долларов платежа приходилось на резидентов недружественных стран.

"По указу президента, второй транш был зачислен на рублевый счет типа "С" в рублях по курсу ЦБ. Соответственно, наши контрагенты из недружественных стран получили этот платеж заблокированным. По логике указа президента, они должны обратиться к своим государствам за разблокировкой активов Российской Федерации, если эти государства разблокируют данные средства, то тогда они могут претендовать на получение купонной выплаты", — пояснил топ-менеджер.

Он назвал это "уникальной, не реализовавшейся ранее на рынке опцией по погашению санкционным банком процентного платежа по евробондам". Эта схема по сути выполняет полностью указ президента РФ и обеспечивает, по крайней мере, в рублях по курсу ЦБ российских резидентов и резидентов дружественных стран купонной выплатой, отметил он.

"Такой способ мы хотим применить к оставшимся трем выпускам. Ближайшие платежные даты – 3 июня будет купонный платеж по нашему большому бессрочному гибридному "суборду" в размере около 107 миллионов долларов. Далее — старший долг, платежная дата – 28 июня на сумму менее миллиона долларов, и 24 октября — 14 миллионов швейцарских франков", — отметил он.