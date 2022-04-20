МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов США установило срок завершения финансовых операций с попавшим под новые санкции частным российским банком "Транскапиталбанк" до 20 мая, говорится в генеральной лицензии, обнародованной американским ведомством.

Из документа следует, что все финансовые транзакции, необходимые для "прекращения сделок с участием "Транскапиталбанка" или любыми другими организациями, в которых банк прямо или косвенно владеет долей в 50% или выше, разрешены вплоть до 20 мая 2022 года".

Позднее минфин США опубликовал заявление, в котором назвал "Транскапиталбанк" ключевым звеном в приписываемых России попытках обойти введенные против нее санкции.

"В частности, представители ТКБ предлагали услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, а также варианты обхода международных санкций. Например, чтобы избежать обнаружения и ограничений, связанных с санкциями, банк предлагал своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как "ТКБ Бизнес", в качестве альтернативного по отношению к SWIFT канала, в том числе для обработки платежей в долларах США со стороны клиентов, находящихся под санкциями", — утверждает ведомство.

США в среду ввели новый пакет санкций в отношении России, в этот список попали 29 физических и 40 юридических лиц. Среди прочих, новые ограничения затронули первого заместителя председателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву, а также председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.

Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.