МОСКВА, 20 апр- ПРАЙМ. Нацбанк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у местного банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Sberbank Europe. Об этом сообщило сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Нацбанке.

Процедуру отзыва лицензии у Sberbank CZ Нацбанк Чехии начал в конце февраля.

"Национальный банк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Сбербанка — Sberbank Europe, в связи с ухудшением положения банка, выразившимся, в частности, в резком оттоке вкладов из-за военного конфликта на Украине. Sberbank CZ может опротестовать данное решение в специальной банковской комиссии и Совете Нацбанка", — говорится в сообщении.

В середине марта один из крупнейших банков Чехии — Kоmerční banka — согласно решению Нацбанка, начал выплату вкладов клиентам Sberbank CZ. По данным пресс-службы Kоmerční banka, речь идет примерно о 106 тысячах клиентов, которым должно быть выплачено 24,2 миллиарда крон (около 1,03 миллиарда долларов).

Свои средства в Sberbank CZ хранили не только граждане и фирмы, но и некоторые населенные пункты и даже Моравско-Силезский край, у которого в банке осталось 2,4 миллиарда крон (около 102 миллионов долларов). Средства клиентов Sberbank CZ, согласно чешскому законодательству, застрахованы на сумму до 100 тысяч евро на каждый вклад, они будут выплачиваться в течение трех лет.