МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Российская кредитная организация Совкомбанк выплатила проценты российским держателям еврооблигаций в рублях. Как сообщал банк ранее, в силу санкционных ограничений он не имеет технической возможности использовать международную платежную инфраструктуру для обслуживания еврооблигаций, но начнет погашение процентов после выработки соответствующего механизма.

21 апреля Совкомбанк выплатил в рублях купон по срочным субординированным еврооблигациям (ISIN: XS2010043656) со сроком погашения в 2030 году тем держателям, права которых на облигации учитываются на счетах НКО АО НРД.

Платежи в пользу эмитента облигаций, компании Sovcom Capital D.A.C., не осуществлялись, уточняется в сообщении.

"Осуществление платежей в пользу эмитента облигаций способами, которые предусмотрены документацией, пока невозможны. Банк продолжает проводить работу с регуляторами и платежными агентами для выплаты купонов держателям в международных депозитариях", — поясняется в сообщении банка.

В то же время сохраняется высокая неопределённость относительно возможности таких выплат процентов в будущем, как в пользу агента, так и в пользу держателей в НРД в силу коллизий применимого российского и зарубежного права, отметили в кредитной организации

В этой связи в ближайшее время ПАО "Совкомбанк" зарегистрирует новый выпуск срочных локальных субординированных облигаций и предложит владельцам еврооблигаций поменять их на новые российские. "Это даст возможность держателям получать выплаты напрямую в России, минуя международную платежную инфраструктуру", — пояснили в банке.