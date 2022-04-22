МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Сбербанк ждет 29 апреля снижения ключевой ставки Банка России на 2 процентных пункта — до 15% годовых, при этом уже к июлю-сентябрю ставка может упасть до 10%, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. МВФ оценил возможность наступления дефолта в России

"На заседании 29 апреля мы ожидаем снижения ключевой ставки на 2 процентных пункта — до 15%", — прогнозирует Рапохин.

Такой прогноз аналитик объясняет тем, что недельная инфляция в России не просто замедлилась, а уже вернулась к показателям прошлого года. Кроме того, рубль полностью отыграл все потери к доллару с конца февраля, а население вернуло в банковский сектор все средства, снятые со счетов.

"Предстоящее снижение ставки не будет последним: скорее всего, ЦБ доведет ставку до 10% к июлю-сентябрю, что существенно повысит доступность кредитных средств в экономике и сгладит проблемы на стороне предложения", — добавляет Рапохин.

Банк России 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг повторила сигнал, что регулятор все еще намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.