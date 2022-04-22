МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Банк "Тинькофф" сменит бренд в этом году, к такому решению компания готовилась давно, сообщает кредитная организация в Telegram-канале. ЦБ сократил список индексов для облигаций, доступных неопытным инвесторам

"В 2022 году Тинькофф проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным. "Тинькофф" уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда: сегодня "Тинькофф" — это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес "Тинькофф" много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом", — говорится в сообщении.

Бизнесмен Олег Тиньков во вторник на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская) выступил с критикой спецоперации России на Украине. Группа "Тинькофф" тогда отказалась комментировать пост, назвав это личным мнением и напомнив, что он не принимает решения в компаниях группы и не является сотрудником.