МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Альфа-банк предложил клиентам самостоятельно выбрать неподсанкционного брокера для перевода иностранных ценных бумаг на другой счет, сообщается на сайте банка. СМИ: банки могут обязать возвращать россиянам похищенные деньги

"Мы не планируем централизованно переводить иностранные ценные бумаги клиентов Альфа-Банка к другому отдельно выбранному брокеру или брокерам. Мы проанализировали все сценарии и пришли к выводу, что это невозможно ввиду санкционных ограничений. Также это несёт санкционные риски для клиентов", — говорится на странице банка в интернете.

"При этом вы можете самостоятельно выбрать любого российского брокера и перевести к нему свои иностранные ценные бумаги. Ниже список всех брокеров — активных участников торгов на российских биржах (за исключением брокеров, попавших под санкции)…", — указывается там же.

На странице банка приведен список из 36 российских брокеров.

"Ценные бумаги можно оставить в "Альфа-Инвестициях". Российскими ценными бумагами можно будет торговать без ограничений, иностранными — когда санкционные ограничения снимут. Чтобы перевести иностранные ценные бумаги к другому брокеру, оставьте заявку в личном кабинете… Подать заявку можно до 23:59 понедельника, 25 апреля", — обращают внимание клиентов в банке.

В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, Альфа-банка. У них в Британии будут заморожены активы. Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка, а российские клиенты брокера банка не могут проводить операции с иностранными ценными бумагами.