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2022
https://1prime.ru/banks/20220425/836749079.html
Путин оценил вклад ЦБ в стабилизацию российской экономики
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Президент РФ Владимир Путин считает, что повышение ключевой ставки Центробанка на фоне западных санкций было обосновано. По мнению главы государства, такое решение сработало и... ПРАЙМ, 25.04.2022
банки, финансы, новости, владимир путин, цб рф, экономика рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин считает, что повышение ключевой ставки Центробанка на фоне западных санкций было обосновано.
По мнению главы государства, такое решение сработало и оказало положительный эффект.