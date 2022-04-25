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2022-04-25T17:21:55+03:00

2022-04-25T17:14:00+03:00

2022

https://1prime.ru/banks/20220425/836749079.html

Путин оценил вклад ЦБ в стабилизацию российской экономики

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Президент РФ Владимир Путин считает, что повышение ключевой ставки Центробанка на фоне западных санкций было обосновано. По мнению главы государства, такое решение сработало и... ПРАЙМ, 25.04.2022

банки, финансы, новости, владимир путин, цб рф, экономика рф

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60