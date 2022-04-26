МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил поправки, упрощающие постановку на налоговый учет иностранных компаний, которые намереваются открыть счет в российском банке, в том числе для оплаты поставок газа в рублях. Совфед хочет ограничить полномочия контрольно-надзорных органов

Отмечается, что теперь зарубежные компании смогут встать на учет в налоговом органе в РФ по заявлению российского банка, в котором открывается счет.

Еще одно нововведение касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг. Их уточненные налоговые декларации будут учитываться при расчетах с бюджетом РФ после камеральной налоговой проверки документа или по истечении срока ее проведения.

Кроме того, смягчаются условия для признания попавшего под санкции предприятия, которое в порядке редомициляции было зарегистрировано в качестве международной холдинговой компании (МХК).

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. При этом положения, касающиеся налоговых деклараций и МХК начнут действовать через месяц после вступления закона в силу.