МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Платежи по межбанковской системе SWIFT, которые раньше проходили в автоматическом режиме, теперь подвергаются более тщательной ручной проверке со стороны зарубежных банков, из-за чего могут проходить дольше обычного, рассказали РИА Новости несколько участников рынка. Крупнейшие банки России снизили максимальную ставку по вкладам

"Если ранее платежи проводились нашими западными банками-корреспондентами в основном в автоматическом режиме, то теперь все платежи попадают на ручную обработку. Задержки в проведении платежей достигают от нескольких дней до двух недель, при этом в некоторых случаях банки-корреспонденты задерживают проведение платежей без запроса дополнительных документов, что никак не поясняет, с чем могут быть связаны задержки", — рассказал Михаил Лейтес из банка "Ренессанс Кредит".

Он поясняет, что в поступающих запросах на уточнение западные банки-корреспонденты чаще всего просят указать полный адрес получателя (полный адрес отправителя банк указывает самостоятельно), а также источник происхождения средств и обоснование цели перевода. При этом отказы в проведении платежей — это единичные случаи, добавляет Лейтес. Кроме того, по словам руководителя департамента цифровых сервисов и каналов банка Уралсиб Дмитрия Нарановича, бывает, что перевод задерживается на каждом этапе своего прохождения в каждом из банков-участников расчётов.

В среднем задерживается по исполнению у банков-участников платёжной цепочки каждый шестой платеж. В зависимости от юрисдикции и процедур конкретных банков-посредников и банка-получателя сроки зачисления переводов могут быть увеличены, соглашаются в "Тинькофф-банке". Сроки совершения операций увеличились и в банке "Зенит". В банке "Русский Стандарт" сообщили, что многое зависит от ситуации: какие-то переводы могут пройти в тот же день, какие-то проходят более детальную проверку, что занимает больше времени. В Совбезе рассказали об идее обеспечить рубль золотом и товарами

"Это происходит не из-за SWIFT, а из-за внутренних процедур и политик зарубежных банков-корреспондентов. SWIFT не задерживает платежи: система выступает как канал для обмена платежными инструкциями межу банками", — поясняет вице-президент Росбанка Александр Рахманин.

При этом ситуация меняется в лучшую сторону, говорит управляющий директор "Абсолют Банка" Екатерина Гольянова. Сроки уменьшаются, и постепенно банки выстраивают систему и автоматизацию контроля. Если в марте задержки доходили до 10 дней, то в апреле это в среднем один-три дня, в зависимости от страны и банка-получателя.