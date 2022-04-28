МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российские банки просят Банк России отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в обращении Ассоциации банков России (АБР), которое есть в распоряжении РИА Новости. Российские банки жалуются на проблемы с переводами по SWIFT

Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

"Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования", — говорится в материалах.

АБР указала, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России. При этом в парке банкоматов банков РФ количество оборудования данных производителей превышает 60%.

Кассовая техника, которая используется для обработки банкнот, на 100% является импортной. Более 50% многокарманных счетно-сортировальных машин, используемых в России, произведено в Германии и Японии, поставщики которых также ушли из страны, указали в ассоциации.

"С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца", — указывается в письме на имя зампреда ЦБ Михаила Алексеева.