МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России в пятницу может снизить ключевую ставку до 15%, ожидают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. При этом некоторые из них считают, что на фоне сильного укрепления рубля и необходимости обеспечить экономике дешевые кредиты ставка может быть уменьшена и сильнее — вплоть до 13%. Центробанк Швеции повысил ключевую процентную ставку

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентных пунктов — до 20% годовых. Однако уже 8 апреля ставка была снижена до 17% годовых, в том числе на фоне существенного замедления текущих темпов роста цен.

Регулятор тогда допустил дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила этот сигнал.

ЖДЕМ 15%

"Поскольку ЦБ в этот раз достаточно прозрачен, а ситуация на рынках более стабильна, ожидаем снижения ставки на 2 процентных пункта, то есть до 15%. Дальше, по-видимому, будет переход к более стандартным шагам движения ставки", — прокомментировал главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Это мнение разделяет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, в пользу смягчения монетарной политики выступают стабилизация рубля и финансовой системы, спад экономической активности, замедление инфляции, снижение инфляционных ожиданий.

По данным Росстата, недельная инфляция в стране замедлилась с 2,22% в начале марта до 0,2% на 15 апреля, однако на неделе с 16 по 22 апреля она немного ускорилась — до 0,25%.

Старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич и начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин также прогнозируют уменьшение ключевой ставки до 15% годовых. Ильин ожидает, что в пятницу регулятор также сохранит мягкий сигнал — допустит дальнейшее снижение ставки.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

Однако часть аналитиков допускает и альтернативные решения ЦБ, как более мягкие, так и более жесткие.

Так, директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко считает наиболее вероятным снижение ставки до 14%. Он объясняет свой прогноз в первую очередь серьезным ослаблением инфляционных ожиданий населения: в апреле они упали сразу на 5,8 процентного пункта — до минимума с сентября 2021 года в 12,5%.

В НРА ждут, что ключевая ставка будет понижена до 14-15% годовых для поддержки экономики в условиях жестких санкций, трансформации логистических цепочек, а также оживления кредитования.

Самое мягкое решение ЦБ в эту пятницу допускает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: она видит возможность уменьшения ставки сразу на 4 процентных пункта — до 13%, хотя в базовом сценарии ожидает снижения до 15%. Свой прогноз аналитик объясняет сильным укреплением рубля, грядущей структурной трансформацией российской экономики, а также тем, что уровни доходностей 10-летних ОФЗ сейчас находятся ниже 10%.

В то же время директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов видит небольшое пространство для снижения ставки в пятницу — до 15-16% годовых. "Судя по состоянию банковской ликвидности последние недели, небольшое пространство для снижения (1─2 процентных пункта) существует. Так как решения по ключевой ставке во многом сейчас связаны с поддержанием финансовой стабильности, динамика непосредственно инфляции — второстепенный фактор", — пояснил он.

В свою очередь российский экономист, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов в интервью РИА Новости высказал мнение, что сейчас ЦБ уже не будет снижать ставку "скачками", и как минимум год она будет снижаться небольшими шагами — на 1-2 процентных пункта.

"ЦБ сигнализировал, что если проблемы в экономике будут серьезные, то снижение может быть чуть быстрее, и инфляцией придется пожертвовать. Это означает, что цикл снижения чуть ускорится, с моей точки зрения — так бы он шел минимум полтора года", — добавил Ениколопов.