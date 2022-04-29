МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк ВТБ могут объединить с "Открытием" и РНКБ, идею уже одобрили президент России Владимир Путин и Центробанк РФ, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Глава ВТБ призвал к снижению ставок по льготной ипотеке

"Как стало известно "Ъ", глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — "Открытие" и РНКБ. Идею уже одобрил Владимир Путин, уточняет один из источников "Ъ", — пишет издание.

В сообщении газеты отмечается, что идея уже получила поддержку Центробанка РФ. Как пишет газета со ссылкой на источник в правительстве РФ, объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока "позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг".

"По мнению экспертов, консолидация выглядит логичной в плане экономии издержек, хотя и создает риски увольнений "тысяч сотрудников". Фактически же она означает отказ от приватизации "Открытия" и закрепление доминирующей доли государства в банковском секторе", — добавляется в материале газеты.