МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, "Открытия" и ВТБ, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала, когда цены подстроятся к новым реалиям

В пятницу издание "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщило, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации — "Открытие" и РНКБ.

"Что касается консолидации банков, мы поддержали это решение исходя из следующего: мы готовили "Открытие" к продаже в рынок, работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были, но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк "Открытие" в рынок. И понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка. В этих условиях, на наш взгляд, это разумное решение", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.