МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке и вкладам в российских банках опустятся на 2-3 процентных пункта после принятого в пятницу решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 14% с 17% годовых, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. В Банке России рассказали, когда ключевая ставка выйдет на уровень 7-7,5%

Так, например, ВТБ сразу после решения совета директоров ЦБ по ставке объявил, что с 30 апреля снизит базовые ставки по ипотечным программам на 3 процентных пункта. В этом же ключе собираются двигаться и другие участники рынка. "Стабилизация экономической ситуации и новое снижение ключевой ставки приведут к уменьшению ставок по депозитам и замедлению агрессивного роста рынка срочных вкладов. В мае средняя доходность по депозитам на рынке составит уже 10-12% годовых", — прогнозирует начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"Абсолют Банк" в ближайшее время скорректирует ставки по кредитным и депозитным продуктам на 2-3 процентных пункта. Ставки по ипотеке также будут снижены на 2-3 процентных пункта. Аналогичный диапазон снижения ставок в целом по рынку прогнозирует и зампред правления банка "Зенит" Наталья Тутова. Сам банк снизит ставки по собственным программам ипотеки и потребительским кредитам в начале мая.

В ближайшее время Промсвязьбанк тоже снизит ставки по ипотеке, в том числе по госпрограммам гражданской и военной ипотеки, а также по потребительским кредитам. Банк также планирует менять ставки по вкладам. "Почта Банк" также планирует дальнейшее постепенное снижение ставок по вкладам и кредитам. В начале мая ставки по сберегательным продуктам снизит и Совкомбанк.

"МТС Банк" тоже пересмотрит ставки как по ипотеке, так и по потребительским кредитам в сторону снижения ориентировочно на 2-3 процентных пункта. Также в ближайшие дни банк пересмотрит ставки по вкладам. Остальные участники рынка собираются присмотреться к рынку и примут решения, исходя из всего комплекса факторов. Так собираются поступить банк "Хоум Кредит", Московский кредитный банк и Росбанк. Банк "Открытие" тоже в ближайшее время планирует корректировку ценовых условий. Действовать в фарватере изменения ключевой ставки намерен и Экспобанк.

Снижение ключевой ставки позитивно скажется на банковской индустрии, поскольку, с одной стороны, это ведет к снижению стоимости ресурсной базы для банков, а, с другой стороны, снижает стоимость кредитов, рассуждает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. В итоге более низкая ключевая ставка позволяет стимулировать кредитование, что является основным банковским бизнесом, добавляет он.