МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка. В Италии рассказали, как евро попал в российскую "ловушку"

Нацбанк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у местного банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило в середине апреля сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Нацбанке.

"Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у Sberbank CZ, чтобы воспользоваться ранее полученной лицензией OFAC, которая действует до 12 июля, для максимально выгодной продажи активов банка", — сказано в сообщении.