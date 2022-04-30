МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у чешской дочки Sberbank CZ, говорится в сообщении Сбербанка.
Нацбанк Чехии отозвал лицензию на банковскую деятельность у местного банка Sberbank CZ, входившего в банковскую группу Sberbank Europe, сообщило в середине апреля сетевое издание Idnes со ссылкой на источники в Нацбанке.
"Сбербанк принял решение не оспаривать отзыв лицензии у Sberbank CZ, чтобы воспользоваться ранее полученной лицензией OFAC, которая действует до 12 июля, для максимально выгодной продажи активов банка", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20220430/836800992.html
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