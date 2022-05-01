МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк с 1 мая снижает ставки по вкладам. Теперь максимальная доходность по рублевым депозитам составляет 12% вместо 16% годовых, установленных ранее. Это следует из данных на сайте кредитной организации.

Эту ставку — 12% — можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн и на срок до трех месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. При этом на срок до шести месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 10%, на срок до года – 9%.

Ранее в воскресенье банк снизил ставки по ипотеке на первичные объекты и "вторичку". Минимальная ставка составит 13,9%.

Такое решение Сбербанк принял после того, как в пятницу, 29 апреля, Банк России снизил ключевую сразу ставку на 3 процентных пункта — до 14% годовых.