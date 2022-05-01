МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС

Документ призван минимизировать риски, связанные с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну.

В начале 2021 года США приняли закон, согласно которому финансовые структуры РФ под угрозой штрафов обязаны предоставлять американским властям любую запрашиваемую персонифицированную информацию, в том числе составляющую банковскую тайну.

Закон запрещает кредитным организациям РФ предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Исключение сделано лишь для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).

Кредитная организация вправе проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству. При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ, в свою очередь, направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом РФ. Причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.

Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию. В таком случае ЦБ должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк. Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.

К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.