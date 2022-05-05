МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Бразилии (Copom) в десятый раз подряд поднял ключевую ставку, теперь она составляет 12,75%, говорится в сообщении на сайте организации. ФРС США повысила базовую ставку

"Copom единогласно принял решение повысить базовую процентную ставку на 1,00 процентных пункта до 12,75% годовых. Комитет понимает, что это решение отражает неопределенность в отношении его сценариев и риск еще большей дисперсии, чем обычно, для прогнозируемой инфляции", — говорится в коммюнике.

Эксперты организации отметили продолжающееся ухудшение внешних условий и рост внутренней потребительской инфляции. По расчетам специалистов, при курсе доллара выше 4,95 бразильских реалов и цене нефти 100 долларов за баррель к концу года инфляция составит 7,3% в текущем и 3,4% в 2023 году.

Новая ключевая ставка ЦБ Бразилии 12,75% является максимумом с 2017 года. Монетарные власти повышали ее десять раз подряд и не исключили нового увеличения по результатам заседания в середине июня, однако, не столь существенного.

По словам главы ЦБ Роберту Кампоша Нету, инфляция в этом году "превзошла ожидания банка". Индекс IPCA-15 по ключевым товарам, который является индикатором общей инфляции, вырос за апрель на 1,73%, а по итогам 12 месяцев достиг 12%.