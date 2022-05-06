МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Казахстанский Банк ЦентрКредит (БЦК) завершил сделку по покупке дочернего банка (ДБ) российского "Альфа-Банка", планирует его переименование в ECO BANK, сообщила пресс-служба БЦК. ОПЕК+ установил квоту Казахстана на добычу нефти в июне

"АО "Банк ЦентрКредит" сообщает о завершении сделки по приобретению 100% простых акций АО ДБ "Альфа-Банк" Казахстан. После перерегистрации банк будет работать под новым брендом ECO BANK с полным наименованием АО ДБ "ECO BANK", — говорится в сообщении на сайте БЦК.

В нем также подчеркивается, что все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов и после завершения процедуры вывода банка из списка SDN клиентам будет доступен весь перечень банковских услуг.

Согласно пресс-релизу, сделка по приобретению дочернего банка "Альфа-Банка" была профинансирована из собственных средств БЦК.

БЦК был создан в 1988 году и является одним из первых и крупнейших коммерческих банков Казахстана. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и физических лиц в более 130 отделениях во всех регионах Казахстана.

В конце марта власти Великобритании ввели санкции против ряда кредитных организаций РФ, в частности, "Альфа-банка". У них в Британии будут заморожены активы. "Альфа-банк" подпал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.