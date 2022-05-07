МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Отключение российских банков от SWIFT стало проблемой не для кредитных организаций, а для хозяев этой системы, которые будут терять позиции, заявил в беседе с изданием Украина.ру руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. "Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро

По его словам, в настоящий момент мы наблюдаем "формальное отключение от SWIFT", которое означает, что российские банки должны будут работать с другими системами.

При этом экономист подчеркнул, что для россиян "ничего принципиально не меняется", кроме того, что теперь им будет сложнее переводить деньги за границу.

"Внутри России все как работало, так и работает", — констатировал он.

Вместе с тем Колташов напомнил, что у России есть собственная национальная система обмена информации межбанковской, так же, как у Китая, у Индии.

"По сути, мы находимся в ситуации, когда предстоит заблокироваться этим системам и работать вне SWIFT. То есть, SWIFT будет зональной системой обмена межбанковской информацией, не всемирной", — отметил экономист и добавил, что отключение российских банков "оборачивается не какой-то катастрофой страшной для России, она оборачивается, прежде всего, проблемой для самих американских хозяев этой системы, потому что очевидно, что им остается не самая большая часть мира, а дальше они будут терять позиции".