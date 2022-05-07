МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Европейские и американские кредитные организации готовятся нести убытки на сумму более $10 миллиардов, если сократят свою деятельность в России или вынесут решение уйти с рынка окончательно. Как пишет Financial Times, крупнейший банк Италии UniCredit зарезервировал под возможные потери на российском рынке свыше 1,2 миллиарда евро.

Помимо этого, итальянский банк предупредил о возможной потере 5,3 миллиарда евро в случае развития сценария с окончательным уходом из России.

Французский банк Societe Generale, который уже объявил о прекращении работы в России и продаже своей доли компании "Интеррос", готовится потерять на сделке 3,1 миллиарда евро.

Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International выделила на убытки в первом квартале текущего 2022 года 320 миллиона евро.

Американский гигант Citigroup предупредил о возможных потерях в $3 миллиарда. Он также заложил под потенциальные убытки $1 миллиард.