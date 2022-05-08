МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей для других регионов, сообщила пресс-служба банка. В Германии предупреждают об угрозе сильнейшего со Второй мировой голода

Ранее правительство выпустило постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продлении программы до конца 2022 года. Кроме того, разрешено сочетать льготную ипотеку с рыночной, таким образом увеличена общая сумма кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – до 30 миллионов рублей, для остальных регионов – до 15 миллионов рублей. При этом сумма льготного кредита остается на уровне 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей соответственно, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке.

"С 8 мая Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей для других регионов", — говорится в сообщении.

Указывается, что 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей соответственно субсидируется из государственного бюджета, оставшаяся часть субсидируется банком за счёт комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнёров.

Ставка клиента на сумму до 30 миллионов рублей составит 8,7% по ипотеке "Господдержка" при электронной регистрации сделки и страховании жизни и 5,7% по "Ипотеке для семей с детьми" при электронной регистрации сделки, добавил банк.

Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок — 20 лет.