МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Китайский финансовый конгломерат Ping An хочет разорить крупнейший банк Великобритании HSBC через 20 лет после того, как "глобальный банк" инвестировал в будущее страховщика, пишет агентство Bloomberg. Это указывает на трудности ведения бизнеса в Китае. Американцев взбесили слова Байдена об экономике страны

Отмечается, что долгие годы HSBC Holdings Plc и Ping An Insurance Group Co. поддерживали теплые отношения, которая включала в себя финансовую поддержку.

По топ-менеджменту британского банка прокатился шок, когда выяснилось, что крупнейший акционер фирмы настаивает на самом драматическом расколе в банковской истории.

Ping An под руководством Питера Ма призывает председателя правления HSBC Марка Такера рассмотреть варианты раздела бизнеса. в том числе — разделение фирмы и отдельный листинг ее азиатских операций на фондовом рынке. В недавней частной записке китайский финансовый гигант обосновал свое решение множеством предполагаемых управленческих неудач в HSBC, от низкой доходности до растущих расходов.

"Пинг Ан понимает, как дуют ветры регулирования", — сказал Айзек Стоун Фиш, основатель Strategy Risks, которая специализируется на корпоративных отношениях с Китаем. "Компаниям все чаще приходится выбирать между США и Китаем, и мы можем увидеть, что все больше корпораций рассматривают возможность распада как способ выбора между двумя державами".

Агентство ставит перед собой вопрос: как бы произошло разделение крупнейшего британского банка?

Последствия этого могут быть огромными. Штаб-квартира HSBC находится в Лондоне, но работает в 64 странах и регионах, включая Гонконг, Сингапур, Индию и Малайзию. Азия, где базируется примерно половина из 220 000 сотрудников компании, обеспечила около 65% заявленной прибыли группы до налогообложения в 2021 году.

Любой распад обойдется в миллиарды долларов. По мнению аналитиков Barclays Plc, этот раскол может снизить рыночную стоимость группы на 3-8%. Это также стало бы серьезным ударом по Лондонскому сити и синяком под глазом для модели глобального банка.