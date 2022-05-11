АЛМА-АТА, 11 мая — ПРАЙМ. Казахстанские дочерние банки Сбербанка и ВТБ ведут поиски новых собственников для выхода из санкционных списков, сообщила председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова. Власти хотят ограничить банковские комиссии за оплату связи

"Понимая, что такие (санкционные — ред.) ограничения будут существенно влиять на деятельность банков, Сбербанк и ВТБ сейчас проводят работу по поиску новых инвесторов для продажи и смены собственника банков (дочерних — ред.) ", — сообщила глава АРРФР журналистам в кулуарах парламента в среду.

По словам главы финрегулятора республики, после того, как банки определятся с покупателем, АРРФР "будет оказывать содействие для получения разрешения со стороны уполномоченных органов США по выводу (банков — ред.) из санкционного списка".

Ранее собственника в Казахстане сменил дочерний банк Альфа-Банка. Акции финансового института приобрел казахстанский "Банк ЦентрКредит".

Страны Запада после начала военной спецоперации РФ на Украине ввели ряд жестких антироссийских санкций. В том числе под блокирующие санкции иностранных государств попал ВТБ, а несколько позже, в апреле, блокирующие санкции ввели и в отношении Сбербанка — со стороны США и Великобритании.