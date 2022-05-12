МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев с 1 июня покидает свою должность и продолжит карьеру вне регулятора, его место займет Сергей Белов, говорится в сообщении на сайте ЦБ. Банк России высказал мнение о денежно-кредитной политике

"Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года", — сказано в сообщении.

Приказом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной зампредом с 12 мая назначается Сергей Белов. "В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения "Росинкас", а также деятельность Департамента полевых учреждений", — отметили в регуляторе.

Михаил Алексеев занимал должность зампреда Банка России с октября 2020 года. Он курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения "Росинкас" и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС.

Белов работает в Банке России с 2014 года. С июля 2016 года занимал пост начальника Дальневосточного главного управления ЦБ, а с августа 2021 года — должность начальника департамента полевых учреждений Банка России.