МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сбербанк на лето снижает кешбэк по социально значимым товарам и услугам, в отношении которых ЦБ РФ ограничил комиссии за прием платежей картами, всего по 13 категориям покупок, включая транспорт, супермаркеты, АЗС, одежду и развлечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Власти хотят ограничить банковские комиссии за оплату связи

Банк России на период с 18 апреля по 31 августа ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг. Регулятор сообщал, что после 31 августа эквайринговые комиссии вновь будут регулироваться законами рынка.

"Сбер временно меняет начисление бонусов в ряде категорий от "СберСпасибо" в связи со снижением размера эквайринговой комиссии по требованию Банка России. Изменения вступят в силу с 1 июня и продлятся до 31 августа 2022 года", — сообщили в банке.

Временные изменения касаются следующих категорий покупок: "Транспорт", "Детские товары", "Парфюмерия", "Электроника", "Кино", "Досуг и развлечения", "Образование", "Здоровье", "Спорт и фитнес", "Супермаркеты" "АЗС", "Одежда и обувь" и "Товары для дома".

"СберСпасибо" сохранит начисление бонусов за покупки, но временно будет начислять меньше бонусов за покупки товаров и услуг в категориях, указанных Банком России. В остальных категориях изменений по стандартному начислению бонусов нет", — подчеркнули в пресс-службе.

Также там обратили внимание, что при покупках в экосистеме "Сбера", в магазинах партнеров и специальных акциях программы начисление бонусов по-прежнему будет осуществляться в полном объеме.