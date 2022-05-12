МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Центробанк РФ продолжает работу по снижению ключевой ставки, рассказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Путин заявил об успехе России в противостоянии санкциям

Регулятор принимает меры для смягчения денежно-кредитной политики и повышения доступности кредитов, отметил глава государства.

"Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%", — напомнил президент РФ.

В конце апреля Банк России понизил ключевую ставку с 17% до 14% и заявил, что видит пространство для ее дальнейшего снижения, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу

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