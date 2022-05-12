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2022
https://1prime.ru/banks/20220512/836874385.html
Путин заявил о продолжении курса на снижение ключевой ставки
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Центробанк РФ продолжает работу по снижению ключевой ставки, рассказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Регулятор принимает меры для... ПРАЙМ, 12.05.2022
банки, финансы, новости, владимир путин, цб рф, ставка банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Центробанк РФ продолжает работу по снижению ключевой ставки, рассказал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Регулятор принимает меры для смягчения денежно-кредитной политики и повышения доступности кредитов, отметил глава государства.
"Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%", — напомнил президент РФ.
В конце апреля Банк России понизил ключевую ставку с 17% до 14% и заявил, что видит пространство для ее дальнейшего снижения, если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу
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