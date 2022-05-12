МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сбербанк после решения СНБО Украины об изъятии активов инициирует инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков. Об этом говорится в сообщении банка. Министр экономики Германии высказал свое мнение о поставках газа Киевом

Напомним, что ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа.

В банке подтвердили, что ПАО "Сбербанк" инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.98.