СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — ПРАЙМ. Центральный банк России в июне может снизить ключевую ставку до 12% годовых, индикатором этого является замедление инфляции и снижение доходности по облигациям федерального займа, сказал РИА Новости гендиректор "УК Спутник — Управление капиталом", член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Путин заявил о продолжении курса на снижение ключевой ставки

"Поскольку риски дестабилизации мировой валютной системы возрастают, у нас очень мало времени. Поэтому считаю, что медлить со снижением ставки не стоит. О темпах можно спорить. Но поскольку есть опережающий индикатор — доходность облигаций федерального займа, крупнейший долговой рынок, там участники рынка уже закладывают ставку 10%. Я ожидаю, что ЦБ вновь предпримет такой сильный шаг и 10 июня снизит ставку до 12%, а далее, скорее всего, ставка будет 10%. На этом, вероятно, они возьмут некоторую паузу до осени и посмотрят на то, как компоненты инфляции, связанные с продовольствием (новый урожай) будут влиять на общую инфляцию", — сказал Лосев.

Эксперт считает, что Центробанк, видя, что инфляция замедляется, и что экономике необходимы деньги, будет проводить адаптивную политику.

Эксперт считает, что если в результате проводимой экономической политики удастся резко снизить инфляцию, то не исключено дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком.

"Резкий подъем ключевой ставки 28 февраля (до 20%) был экстренной мерой, призванной защитить банковский сектор от тотального оттока средств вкладчиков. Сейчас такой проблемы нет, сейчас стоит вопрос восстановления экономики и ее роста. Необходимо, чтобы ставки вернулись на приемлемый для экономики уровень", — добавил собеседник агентства.

ЦБ РФ в конце апреля снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта с 17% до 14%.