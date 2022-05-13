МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Банк России вводит дополнительное временное послабление по лимитам открытых валютных позиций (ОВП) в долларах и евро, говорится в сообщении регулятора. Банк России оценил влияние кризиса на денежную политику регуляторов

"Банк России в дополнение к ранее принятым мерам, направленным на обеспечение устойчивости банковского сектора, вводит временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций", — говорится в пресс-релизе

Отмечается, что ЦБ воздержится от применения к кредитным организациям мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах и (или) евро при некоторых условиях:

разнонаправленность (длинная позиция против короткой и наоборот);

наличие достаточной взаимной компенсации указанных позиций.

Кроме того, Центробанк не будет применять меры за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов.

"При этом данная возможность не должна использоваться банками в спекулятивных целях", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что такие послабления позволят снизить расходы на регулирование валютных позиций в долларах и евро, и при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены.

Мера будет действовать до 31 декабря 2022 года.