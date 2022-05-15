МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Итальянская банковская группа UniCredit ведет переговоры о продаже активов в России с российскими банками, не попавшими под санкции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как рассказали осведомленные собеседники, итальянская группа UniCredit получила несколько предложений от российских финансовых учреждений о покупке российских активов. Это случилось после того, как генеральный директор Андреа Орчел в марте этого года допустил возможность ухода банка из РФ.

Одно из предложений поступило от компании "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина, но UniCredit сразу его отклонил, пишет газета. В апреле стало известно, что "Интеррос" выкупит Росбанк у французской банковской группы Societe Generale. Также компания приобрела 35-процентную долю в TCS Group.

Отмечается, что группа компаний Citigroup предпочла бы продать свой бизнес в РФ российскому банку, не находящемуся под санкциями, а не обмен активами. Сейчас структура ведет "многочисленные переговоры" об этом.