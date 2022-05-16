МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Банк России предлагает внедрить механизм возмещения гражданам похищенных злоумышленниками средств, рассказал в беседе с "Известиями" директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. Центробанк сообщил о снижении международных резервов России в мае

Предполагается, что механизм будет работать по следующей схеме. Если банк-отправитель платежа получил от Центробанка информацию из базы о подозрительном счете, но все же совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные деньги.

Причем предусматривается, что средства должны быть возвращены, даже если мошенническая операция была проведена с применением методов так называемой социальной инженерии.

В то же время Банк России намерен обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление средств на счет, информация о котором содержится в базе регулятора о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента.

Уваров напомнил, что в базе регулятора собираются данные в том числе о дропперских счетах, используемые злоумышленниками для вывода и снятия похищенных средств.

"Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе", — пояснил директор департамента и уточнил, что речь, по сути, идет о внедрении так называемого "периода охлаждения", когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия.

В то же время Уваров отметил, что в соответствии с законом перевод осуществляется в срок до трех рабочих дней, а значит, банк не нарушит права граждан и законодательство.