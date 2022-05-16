МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мошенники начали эксплуатировать тему санкций против банков для обмана граждан, сообщил "Известиям" директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Банк России предложил возмещать гражданам похищенные мошенниками средства

Он пояснил, что в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, включая валюту, и под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого впоследствии человек якобы сможет снять деньги.

Для открытия "специального счета" мошенники запрашивают у гражданина финансовые данные — номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка. После получения этих данных перед мошенниками открывается доступ к счету жертвы, чем они и пользуются, переводя с этого счета деньги на собственные счета.