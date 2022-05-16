МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мошенники начали эксплуатировать тему санкций против банков для обмана граждан, сообщил "Известиям" директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Он пояснил, что в последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, включая валюту, и под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на некий "специальный счет", с которого впоследствии человек якобы сможет снять деньги.
Для открытия "специального счета" мошенники запрашивают у гражданина финансовые данные — номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка. После получения этих данных перед мошенниками открывается доступ к счету жертвы, чем они и пользуются, переводя с этого счета деньги на собственные счета.
https://1prime.ru/banks/20220516/836899798.html
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