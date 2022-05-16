МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Банк России смягчил некоторые ограничения по переводам за рубеж, в частности увеличив ежемесячный лимит по переводам российскими резидентами и нерезидентами из дружественных стран себе или физлицу за границу до 50 тысяч долларов с 10 тысяч, говорится в сообщении регулятора. Центробанк ослабил ограничения по переводу нерезидентами средств за рубеж

"В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", — сказано в сообщении. Ранее лимит составлял 10 тысяч долларов США, отметил регулятор.

Кроме того, физические лица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более 5 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте.

Вышеуказанные ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.